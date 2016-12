Zweiter Tankstellen-Überfall innerhalb 24 Stunden

Kurz vor Mitternacht hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Elixhausen (Flachgau) überfallen. Das ist der zweite Überfall innerhalb von 24 Stunden. Erst Donnerstagfrüh überfiel ein bewaffneter Räuber eine Tankstelle in Bergheim-Lengfelden.

Beim zweiten Überfall betrat der Täter gegen Mitternacht die Tankstelle in Elixhausen. Der Mann war bewaffnet und forderte die Angestellten auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben. Der Unbekannte konnte mit Beute flüchten.

Erst Donnerstagfrüh überfiel ein ca. 1,60 Meter großer, bewaffneter Mann die Tankstelle in Bergheim-Lengfelden. Bei diesem Raubüberfall konnte ein Paketzusteller den Überfall vereiteln. Der Zeuge versteckte sich während des Überfalls im Eingangsbereich der Tankstelle und versetzte dem Räuber einen Stoß, als dieser mit dem Bargeld flüchten wollte. Der Mann stürzte zu Boden, verlor dabei das geforderte Geld und setzte seine Flucht ohne Beute in Richtung Stadt Salzburg fort. Fahndungsversuche verliefen bislang negativ - mehr dazu in:Zeuge vereitelt Tankstellenüberfall (Salzburg.ORF.at; 08.12.2016).

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Tankstellenüberfällen in Bergheim und Elixhausen gibt, steht noch nicht fest.

