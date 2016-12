8. Dezember als fünfter Advent-Einkaufssamstag

Der einkaufsoffene 8. Dezember ist für den Handel seit Jahren so etwas wie ein fünfter Advent-Einkaufssamstag. Der Marienfeiertag zählt mittlerweile zu den umsatzstärksten Einkaufstagen im Einzelhandel.

Rund um Weihnachten geben die Österreicher 1,6 Milliarden Euro aus. Das Geschäft macht damit 2,4 Prozent des Jahresumsatzes im Einzelhandel aus. Laut einer aktuellen Umfrage der Salzburger Wirtschaftskammer geben die Konsumenten dieses Jahr um zehn Euro mehr für Geschenke aus, durchschnittlich pro Person 360 Euro. Nach wie vor werden Gutscheine und Bücher am häufigsten geschenkt. „Gleich dahinter liegen unterm Christbaum am häufigsten Kleidung, Spielwaren, Kosmetik-und Parfümeriewaren, aber auch Freizeitunterhaltung oder Schmuck zählen zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken“, sagte Johann-Peter Höflmaier, Geschäftsführer der Sparte Handel der Salzburger Wirtschaftskammer.

Sieben Geschenke pro Konsument

Einer aktuellen Umfrage der KMU-Forschung Austria zufolge bleibe Weihnachten bei den 410.000 Salzburger Konsumenten ab 15 Jahren eine konstante Größe, was den Umsatz betrifft, sagte Höflmaier. Jeder Konsument kauft für Weihnachten sieben Geschenke, das entspricht in Summe drei Millionen Packerln, die die Salzburger zu Weihnachten unter den Christbaum legen. Zwölf Prozent der Befragten gaben an, an Weihnachten nichts zu schenken, wegen wirtschaftlicher oder familiärer Gründe.

Sport- und Schmuckhandel profitieren am meisten

Der Advent wird für die großen Branchen im Einzelhandel, wie etwa der Sport- oder Schmuckhandel, zum Jahresumsatzbringer. „Das ist für die Branchen sprichwörtlich Butter am Brot im Jahresergebnis. Der Advent ist mit einem zweistelligen Ergebnis auch wesentlicher Umsatztreiber für den Spielwarenhandel“, sagte Höflmaier.