Prozess gegen Terrorverdächtige

Am Landesgericht beginnt heute der Prozess gegen zwei mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat. Ein Mann aus Algerien und einer aus Marokko waren als Flüchtlinge nach Salzburg gekommen und sollen hier Helfer anderer Terroristen gewesen sein.

Der angeklagte Marokkaner und der Algerier sollen versucht haben, andere Flüchtlinge zu Terroranschlägen zu überreden - auch in Österreich. Vor fast genau einem Jahr nahm die Polizei den 26-jährigen Marokkaner und den 40-jährigen Algerier im provisorischen Füchtlingslager in Salzburg-Liefering fest.

Verschwörung mitten in Flüchtlingslager

Eine Woche zuvor hatten die Ermittler dort schon zwei andere Terrorverdächtige verhaftet, die offenbar mit den Attentätern von Paris in Kontakt waren. So waren die Polizisten wohl auch auf den Marokkaner und den Algerier gekommen. Sie hatten die zwei zuvor festgenommen Männer laut Anklage unterstützt, ihnen für Attentats-Pläne gut zugeredet - eine Verschwörung also mitten im Flüchtlingslager in Salzburg.

Das allein sei schon ausreichend für die Beteiligung an einer terroristischen Organisation, meint die Staatsanwaltschaft Salzburg. Der Strafrahmen dafür reicht von einem bis zu zehn Jahren Gefängnis.

