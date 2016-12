Akademisches Gymnasium übersiedelt wieder

Nach knapp zwei Jahren im Ausweichquartier siedelt die mit Abstand älteste Schule der Stadt Salzburg, das Akademische Gymnasium, wieder ins Stammhaus auf den Rainberg. Das Gebäude wurde generalsaniert und aufgestockt.

Zwei Jahre lang wurde das auf den 1970er-Jahren stammende Haus des Akademischen Gymnasiums um 16 Millionen Euro um- und neugebaut. In dieser Zeit wurde im Ausweichquartier in den alten Universitäts-Plattenbauten an der Akademiestraße unterrichtet.

Die Freude aufs Rück-Übersiedeln ist aber groß: „Diese Lage ein bisschen allein auf dem Berg finde ich wunderbar für die Schüler und für uns“, sagt Lehrerin Julia Landa. „Das Einzige, was ein bisschen schwieriger ist, ist Essen gehen. Aber alles andere finde ich dort oben perfekt.“ 530 Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit das Akademische Gymnasium, viele wegen eines ganz speziellen Schwerpunkts - der vielen Sprachen: „Ich finde es toll, viele Sprachen zu sprechen“, sagt Erstklassler Elias Brandt.

„Es ist fast alles neu“

Auf dem Rainberg wurde aufgestockt und dazugebaut. Vom Schulbau aus den 1970er-Jahren ist praktisch nur noch das Fundament erhalten: „Es ist prinzipiell fast alles neu - und das ist für uns eine schöne Gelegenheit für uns alle“, sagt Schulsprecher Moritz Dellafior.

Derzeit herrscht noch so etwas wie geordnetes Chaos. Alle helfen mit beim Beziehen der neuen Räume. Die Schüler der fünften, sechsten und siebten Klassen wurden dafür vom Unterricht freigestellt. Auch die 80 Lehrer helfen mit und sind von der neuen Schule überzeugt: „Es ist erstaunlich, wie viel Technik in so einem neuen Schulgebäude drinnensteckt - von Energiesparmaßnahmen, Raumtechnik, Beleuchtung und Belüftung. Auch das Farbkonzept ist sehr ansprechend. Wir freuen uns schon sehr auf das neue Gebäude“, sagt Schuladministrator Wolfgang Mayer.

Tag der offenen Tür am 16. Dezember

Über das lange Feiertags-Wochenende wird weiter gesiedelt, insgesamt 80 Lastwagen müssen be- und entladen werden. Der Öffentlichkeit präsentiert wird die neue Schule bei einem Tag der offenen Tür am 16. Dezember.

