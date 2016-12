Viertägiges Pferdsport-Großevent in Salzburg

Salzburg steht zwischen 8. und 11. Dezember ganz im Zeichen des Pferdesports: Das Amadeus Horse Indoors im Messezentrum lockt mit einer Mischung aus Spitzensport, Show und Ausstellung mehr als 30.000 Besucher an.

Die Salzburg Arena erhielt am Dienstag den letzten Schliff vor dem großen Pferdefest. Was vor zehn Jahren im Kleinen und leicht belächelt begann, ist mittlerweile ein Fixpunkt mit internationalem Format. Dementsprechend intensiv sind auch die Vorbereitungen in der Arena und den Messehallen, sagt Veranstalter Josef Göllner: „Zwei Tage davor geht richtig der Stress los. Dann kommen 700 Pferde an, 500 Hunde, 130 Aussteller, sehr viele Aktive, Sponsoren. Es werden 600 oder noch mehr Hotelzimmer bezogen. Unsere Arbeiten müssen davor fertig werden - das haben wir sogar vor der Zeit geschafft.“

ORF

„Jeder will her“

Das Amadeus Horse Indoors hat sich zum weltweit drittgrößten Hallenturnier entwickelt. Reiter und Pferde aus 31 Nationen sind ab Donnerstag in den Messehallen und der Salzburg Arena aktiv. Nicht alle, die wollen, können aber dabei sein. Mittlerweile muss der Veranstalter viele Anmeldungen ablehnen - ein Luxusproblem: „Wenn ich selber wo hingefahren bin, hat mich immer das Starre auf den ganzen Reitturnieren genervt. Wir haben sogar beim Parcours-Abgehen richtige Showbeleuchtung, Musik. Ich habe gesagt: Wir müssen die Menschen unterhalten. So ist das ganze Event in mehreren Sparten immer weiter ausgebaut worden. Und jetzt will jeder her. Da freut uns natürlich sehr.“

Pferdesport-Großevent in Salzburg Das Amadeus Horse Indoors in der Salzburg Arena hat sich in den letzten Jahren zum drittgrößten Pferde-Hallenturnier der Welt entwickelt.

Um den großen Aufwand noch besser zu nützen, kommt auch noch die spanische Hofreitschule in die Salzburg Arena und wird am 17./18. Dezember erstmals nach 48 Jahren wieder in Salzburg gastieren.

Link: