8. Dezember: Staus in der Stadt Salzburg erwartet

Der Stadt Salzburg steht ein 8. Dezember mit Staus bevor: Wegen des Fußball-Europa-League-Spiels gegen Schalke 04 wird am Nachmittag der Rudolfskai in der Altstadt gesperrt. Am Abend gibt es auch in Maxglan eine Straßensperre.

Am Feiertag fallen gleich mehrere Dinge zusammen: Die Geschäfte haben offen und werden viele Shopper anziehen, der Christkindlmarkt lockt viele Touristen. Dazu kommen ein großes Reitturnier in der Salzburger Arena, ein großer Krampuslauf in Salzburg-Maxglan am Abend und tausende Fußballfans in der Altstadt.

Tausende Schalke-Fans feiern in der Altstadt

Zum Europa-League-Match von Schalke 04 gegen Red Bull Salzburg werden tausende Fans aus Gelsenkirchen erwartet - und diese wollen schon am Nachmittag feiern, erwartet die Polizei. Deshalb wird wegen der Fans den ganzen Nachmittag lang der Rudolfskai im Stadtzentrum gesperrt: „Hier wird es dann regional Umleitungen geben“, sagt Polizeisprecher Michael Rausch. „Auch die Busunternehmen und öffentlichen Verkehrsmittel sind hier eingebunden worden. Dementsprechend wird hier ab etwa 13.00 Uhr bis 19.00/20.00 Uhr der Rudolfskai für den Verkehr gesperrt.“ Denn gegen 18.30 Uhr sollen die Schalke-Fans geschlossen von der Altstadt über Mülln zum Stadion marschieren.

ORF

Am Salzburger Christkindlmarkt auf den Plätzen rund um den Dom bereitet man sich auf den Ansturm der Fans vor, sagt Christkindlmarkt-Obmann Wolfgang Haider. Es werden mehr Sicherheitskräfte engagiert. Außerdem soll es am Donnerstag nur Trinkgefäße geben, die sich nach reichlich Alkoholgenuss nicht als Wurfgeschoße eignen: „Wir versuchen vor allem bei den Glühweinständen, die Keramik-Mehrweghäferl nicht auszugeben, sondern eventuell nur auf die Bio-Pappbecher auszuweichen, damit wir kein Problem haben, wenn die Häferl mitgenommen und zu anderen Dingen herangezogen würden“, sagt Haider. Grundsätzlich bleibt der Christkindlmarkt-Obmann aber gelassen: „Wir haben am Wochenende 50.000 bis 70.000 Menschen im Durchlauf. Und auch da müssen wir zu normalen Tageszeiten vorbereitet sein.“

„Innenstadt mit Auto meiden“, auf Bus umsteigen

Gegen Abend dürfte sich die Lage in der Altstadt entspannen, wenn die Fans Richtung Stadion ziehen: „Wir haben hier eine mobile Lage, wo wir flexibel reagieren müssen“, sagt Polizeisprecher Rausch. „Wir gehen aber derzeit nicht davon aus, dass es zu gröberen Schwierigkeiten kommt.“ Denn die Schalke-Fans haben einen besseren Ruf als die Anhänger von Ajax Amsterdam, die vor zwei Jahren auf dem Weg ins Stadion randalierten.

Verkehrsbehinderungen und Staus wird es am Donnerstag aber geben, betont Rausch: „Wir appellieren deshalb an Autofahrer, die Innenstadt mit dem Pkw zu meiden und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.“ Auch der Messeparkplatz ist wegen des Pferdeturniers für das Fußballspiel nicht verfügbar. Und ab 16.00 Uhr wird die stark befahrene Franz-Huemer-Straße entlang des Stiegl-Brauereigeländes in Salzburg-Maxglan wegen eines Krampuslaufes gesperrt. Hier werden 70 Brauchtumsgruppen und zahlreiche Schaulustige erwartet.

