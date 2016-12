Salzburger beim Christbaum-Stehlen erwischt

Ein 47-jähriger Salzburger wurde Montagabend beim stehlen von zwei Christbäumen in Straßwalchen (Flachgau) erwischt. Beamte, die zufällig vorbeifuhren, wurden auf den Mann aufmerksam.

Der 47-Jährige lud nach Geschäftsschluss um 20.30 Uhr die Bäume, die in einer Lieferantenzufahrt eines Baumarktes deponiert waren, in den Kofferraum seines Pkw. In diesem Moment fuhren zufällig Polizisten vorbei. Sie bemerkten den Diebstahl.

Mann wollte Diebstahl vertuschen

Als der Mann den Streifenwagen sah, schloss er schnell den Kofferraumdeckel seines Autos. Er wurde von den Beamten zur Rede gestellt und gestand die Tat. Der 47-Jährige wird wegen Diebstahls angezeigt.