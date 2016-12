Hotel Grüner Baum hat neuen Besitzer

Das Hotel Grüner Baum in Bad Gastein (Pongau) hat einen neuen Besitzer gefunden. Eine österreichische Tochter der vor allem im Fremdenverkehr tätigen Leipzigbau AG kaufte das Hotel und will es noch in dieser Saison weiterführen.

Im Juni ist das bisherige Vier-Sterne-Hotel mit 140 Betten und zwei Restaurant in Konkurs gegangen. In Zukunft soll es von der österreichischen Hoteldorf GmbH geführt werden. Das ist eine Tochterfirma des gewerblichen Bauträgers Leipzigbau AG aus Sachsen, die vor allem im Fremdenverkehr aktiv ist.

Hotel soll noch in dieser Saison eröffnet werden

Banken, Gläubiger, Betreiberfamilie, das Konkursgericht und auch Masserveralter Karl Ludwig Vavrosvky haben dem Verkauf zugestimmt. Das Objekt werde im Laufe dieser Woche übergeben, sagte Masserverwalter Vavrosvky. „Der Kaufpreis ist sichergestellt. Die Hoteldorf GmbH wird sich bemühen, noch in diesem Winter einen eingeschränkten Betrieb zu führen.“

Konkurs im Juni 2016

Das Hotel hatte früher zu den nobelsten Adressen im Gasteinertal gehört. Im Laufe der Zeit ist ein Vier-Sterne-Luxushotel entstanden. Für die Pleite des Hotels im Juni diesen Jahres seien laut Kreditschutzverband Schuld gewesen, dass zum einen prominente Gäste ausgeblieben sind, die Umsätze der Restaurants zurückgegangen seien und es unternehmerische Fehlentscheidungen gegeben habe - mehr dazu in: Hotel „Grüner Baum“: Konkurs ist fix (salzburg.ORF.at; 18.4.2016)