Messerstich am Rudolfskai: Verdächtige im Visier

Die Polizei hat jetzt fünf Verdächtige ausgeforscht, die an der Messerstecherei mit einem Schwerverletzten am Sonntag am Rudolfskai in der Stadt Salzburg beteiligt gewesen sein sollen. Wer von ihnen zustach, ist aber noch nicht klar.

Ein 24-jähriger Türke wurde bei einer Rauferei durch einen Messerstich am Sonntag gegen 3.30 Uhr schwer im Oberbauch verletzt. Anlass für diese Rauferei dürfte ein Streit zwischen einem Türken und einem 16-jährigen Armenier in einem Lokal gewesen sein - das fanden die Ermittler des Landeskriminalamtes heraus - mehr dazu in Messerstecherei am Rudolfskai (salzburg.ORF.at; 4.12.2016).

FMT Pictures

Sehr widersprüchliche Aussagen

Auch die fünf Verdächtigen, die mit einem Auto geflohen waren, konnten am Sonntag identifiziert und verhört werden. Einer von ihnen soll ja zugestochen haben. Wer das allerdings gewesen sein soll, ist noch nicht klar. Denn die fünf Verdächtigen - vier Armenier im Alter zwischen 16 und 27 Jahren und ein 28-jähriger Serbe - machten bei der Einvernahme äußerst widersprüchliche Angaben. Sie werden alle auf freiem Fuß angezeigt.

Das Kriminalamt ermittelt weiter, wird Spuren auswerten und noch weitere Zeugen befragen, hieß es am Montag bei der Polizei. Denn zum Tatzeitpunkt war bei der Lokalmeile am Rudolfskai sehr viel los - und damit gibt es auch einige potenzielle Augenzeugen.