Mehrfachüberschlag: 22-Jährige schwer verletzt

Bei einem mehrfachen Überschlag mit ihrem Auto ist Sonntagabend in Obertauern (Pongau) eine 22-jährige Studentin schwer verletzt worden. Die junge Frau war auf der Katschberg-Bundesstraße (B99) ins Schleudern geraten.

Die 22-Jährige war auf dem Weg von Obertauern bergab in Richtung Untertauern, als ihr Fahrzeug in einer Kurve ins Rutschen kam. Das Auto wurde gegen eine Böschung geschleudert, überschlug sich mehrmals und landete in einer Ausweiche wieder auf den Rädern.

Freiwillige Feuerwehr Obertauern

Die 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz in die Krankenanstalt nach Radstadt (Pongau) gebracht. Ein Alkotest bei ihr brachte 0,0 Promille. Ihr komplett zerstörtes Auto musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Obertauern säuberte die Unfallstelle.

Radlader prallte gegen Bus: Ein Leichtverletzter

Vergleichsweise glimpflich endete dagegen Sonntagvormittag in Obertauern ein Zusammenstoß zwischen eine Radlader und einem Reisebus: Die mit zwei Tonnen schweren Betonsockeln beladene Arbeitsmaschine prallte gegen einen mit 37 Personen besetzten Reisebus, der wegen eines Defekts stehengeblieben war. Der Lenker des Radladers hatte durch die eingeschränkte Sicht den Bus übersehen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Bus schwer beschädigt. Der Personenschaden hielt sich aber in Grenzen: Lediglich eine Person wurde leicht verletzt. Der Sachschaden ist aber erheblich. Sowohl der Busfahrer als auch der Lenker des Radladers waren nicht alkoholisiert.