Gemeinden wählen deutlich weniger stark blau

Salzburg hat mit einer Prognose der Wahlkartenstimmen Alexander Van der Bellen mit 51,4 Prozent zum Bundespräsidenten gewählt. Ausschlaggebend sind wieder einmal die Wahlkarten. Denn an den Wahlurnen selbst liegt im Bundesland der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer ganz knapp vorne.

Anders als bei der aufgehobenen Stichwahl Ende Mai sieht die Salzburg-Karte nach dem Wahlergebnis vom Sonntag deutlich grüner aus. Blau bis dunkelblau, so sah im Mai nach der ersten Stichwahl noch die Karte mit den 119 Salzburger Gemeinden aus. Einzige Ausnahme war Ende Mai die Stadt Salzburg - mehr dazu in: Hofburg: Hofer in Salzburg klar vorne (salzburg.ORF.at; 22.05.2016).

Die Grafik veranschaulicht das Wahlergebnis der 119 Salzburger Gemeinden. Links das Ergebnis vom Sonntag - Salzburgs Gemeinden haben deutlich weniger oft den FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer gewählt. Rechts das Wahlergebnis der aufgehobenen Stichwahl Ende Mai.

Land Salzburg

Muhr im Lungau einzige dunkelblaue Gemeinde

Dunkelblau ist diesmal nur noch die Lungauer Gemeinde Muhr. Dort erhielt Norbert Hofer fast 85 Prozent der Stimmen. Ansonsten ist Salzburg seit Sonntagabend hellblau mit grünen Flecken im Pinzgau und vor allem im Flachgau gefärbt. Von Oberndorf über Seeham, Obertrum, Seekirchen, Anthering, Elixhausen über Bergheim, Hallwang, Koppl, Hof bis St. Gilgen, Anif und Grödig: insgesamt 16 Flachgauer Gemeinden entschieden sich schon an der Wahlurne für Alexander Van der Bellen.

Mattsee: stärkste Van-der-Bellen-Gemeinde im Flachgau

Das beste Flachgau-Ergebnis erzielte Alexander Van der Bellen in Mattsee - mit 58 Prozent Zustimmung. 60 Prozent stimmten in der Stadt Salzburg für Alexander van der Bellen. Überraschend fiel auch das Ergebnis in der Pinzgauer Gemeinde Leogang aus: 59 Prozent stimmten hier für Van der Bellen. Auch Lofer, St. Martin, Maishofen, Kaprun und Fusch, alles Gemeinden im Pinzgau, wählten Van der Bellen.

