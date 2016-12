Salzburger schläft Rausch in Auto aus

Ein stark alkoholisierter 20-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Laufen (Bayern) sein Auto auf einem Gehweg geparkt und seinen Rausch am Fahrersitz ausgeschlafen. Eine Zeugin verständigte die Polizei.

Die Zeugin rief die Polizei, weil sie den abgestellten PKW auf einem Gehweg in Laufen entdeckte. Den Beamten gelang es am Sonntagmorgen nur schwer den betrunkenen Salzburger zu wecken. Der Mann hatte, als ihn die Beamten kontrollierten, noch weit über 1,5 Promille Alkohol im Blut.

Bevor der Salzburger sein Auto in Laufen am Gehweg abstellte, beging er in St. Georgen bei Salzburg (Flachgau) Fahrerflucht. Der betrunkene Lenker fuhr bei einer Tankstelle in den Garten und beschädigte dabei mehrere Töpfe. Anschließend flüchtete der Mann nach Laufen. Der 20-Jährige musste am Sonntagmorgen seinen Führerschein abgeben. Ihm droht neben einer Führerschein-Nachschulung auch eine Geldstrafe.