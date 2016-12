Führerscheinneuling mit 1,2 Promille unterwegs

In Saalfelden (Pinzgau) war ein Autofahrer in der Nacht auf Sonntag mit 1,2 Promille unterwegs. Der 17-Jährige mit Probeführerschein kam von der Fahrbahn ab, durchschlug einen Zaun und kam auf einer Pferdekoppel zu stehen.

Der Saalfeldener fuhr auf einer Gemeindestraße von Saalfelden kommend in Fahrtrichtung Maria Alm. In einer Linkskurve kam der betrunkene Lenker von der Fahrbahn ab, durchschlug einen Metallzaun und kam schließlich auf einer Pferdekoppel zu stehen. Der Besitzer des landwirtschaftlichen Betriebes hörte den Aufprall des Wagens und begab sich zur Unfallstelle. Der Mann verständigte die Polizei. Ein Alkotest beim Probeführerscheinbesitzer ergab 1,2 Promille. Der Unfalllenker musste den Führerschein abgeben und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Der Jugendliche wurde leicht verletzt.