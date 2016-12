Bergbahnen investieren in Skibusse

Bergbahnen und die Salzburger Verkehrsbetriebe bauen diesen Winter das Skibus-Netz aus. Immer mehr Skitouristen würden auf das Auto verzichten und stattdessen mit dem Bus ins Skigebiet fahren. Neu ist diese Saison ein Skibus im Gasteinertal.

Im gesamten Bundesland werden die Skibusse diesen Winter mehr als zwei Millionen Kilometer zurücklegen. Nahezu jedes Skigebiet in Salzburg hat einen Skibus. Im Österreich-Vergleich liegt Salzburg damit im absoluten Spitzenfeld. Die Bergbahnen investieren dafür Millionenbeträge in Kooperationen mit Skibussen, sagte Alegra Frommer, Geschäftsführerin der Salzburger Verkehrsbetriebe.

Mehr Skigäste - mehr Fahrgäste im Skibus

Mit der wachsenden Anzahl an Skigästen, wird auch der Bedarf an öffentlichen Transportmitteln immer größer. Die Kapazität an Parkplätzen sei im Großteil der Skigebiete erschöpft. Das Angebot der Skibusse richtet sich vor allem an Touristen, mittlerweile aber steigen auch Einheimische auf den öffentlichen Verkehr zur Gondel um. „Natürlich profitiert Salzburg von den Wintertouristen, aber es soll hier keine Zweiklassen-Gesellschaft entstehen“, sagte Frommer.