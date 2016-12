Messerstecherei am Rudolfskai

In der Stadt Salzburg ist es am Sonntag gegen vier Uhr Früh am Rudolfskai zu einer Messerstecherei gekommen. Ein bislang Unbekannter stach einen 24-jährigen Türken mit einem Messer in den Bauch. Der Mann wurde schwer verletzt.

Laut Zeugenaussagen beobachteten rund 100 Passanten den Vorfall. Die Zufahrt für Rettung und Polizei war wegen der vielen Menschen auf der Straße nur schwer möglich. Der Verdächtige konnte nach der Tat flüchten. Der schwer verletzte Türke wurde ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Die Polizei teilte am Sonntagvormittag mit, dass es bereits mehrere Tatverdächtige gebe, festgenommen wurde allerdings noch niemand.

FMT

Auf Grund der Menschenmasse auf der Straße kam es zu erheblichem Rückstau bis zur Staatsbrücke zurück.