Gastgewerbe kämpf mit Neuübernahmen

Salzburgs Gastronomieszene kämpft derzeit mit Rochaden und Neuübernahmen. Besonders in der Stadt Salzburg wechseln die Wirte auffallend häufig. Fehlender Kochnachwuchs ist nur eine Facette für die schwierige Situation im Gastgewerbe.

Salzburgs Gastgewerbe ist gezeichnet von einer Ära des Wirtetausches oder der Neuübernahmen. Davon besonders betroffen sind Lokale in der Innenstadt: beispielsweise das Nabucco in der Neutorstraße, das Magazin in der Augustinergasse, der Salzburger Tennisclub beim Volksgarten, der Latschenwirt in Großgmain oder das Restaurant gegenüber vom Zoo Hellbrunn. Das alles sind nur einige Beispiele. Salzburg ist ein beliebtes Pflaster - Touristen und Festspielgäste garantieren Einnahmen, aber Salzburg ist auch ein teures Pflaster und das unterschätzen viele Wirte.

Salzburg ist teures Wirte-Pflaster

Die größte Herausforderung im Gastgewerbe in der Stadt Salzburg sind die hohen Pachtkosten, sagte Wirtesprecher Ernst Pühringer. In einem Lokal in der Fürstenallee in Salzburg-Nonntal übten sich in den vergangenen Jahren gleich mehrere Wirte. Eine Monatspacht bis zu 9.000 Euro soll hier verlangt worden sein.

Als ausschlaggebend für wirtschaftlichen Erfolg bezeichnete Pühringer vor allem den Standort des Lokals. Wenn die Lage nicht passt, dann würden Wirte um jeden Gast kämpfen müssen. Leichter haben es hingegen Gasthäuser in der Innenstadt, Lokale an stark frequentierten Straßen oder in der Nähe von Friedhöfen. Aber auch das Personal und das Preis-Leistungsverhältnis tragen zum wirtschaftlichen Erfolg im Gastgewerbe bei.

Reger Wechsel auch wegen neuer Herausforderungen

John Paul Cadman führte seit neun Jahren das Restaurant Nabucco in der Neutorstraße. Nach neun Jahren ist Schluss und Cadman wechselt mit Jahresbeginn in den Salzburger Tennisclub beim Volksgarten. Der Wirt selbst wollte eine neue Herausforderung. „Es ist eine neue Situation für mich auf der anderen Salzachseite, aber es ist eine tolle Lage und eine Herausforderung. Ich möchte hier Dolce Vita verbreiten und mehr Leben in den Volksgarten bringen“, sagte Cadman.

