Spannung vor Hofburg-Stichwahl

Knapp 400.000 Salzburger sind am Sonntag bei der Stichwahl um das Amt des Bundespräsidenten wahlberechtigt. In Salzburg wurden dieses Mal um 11.000 Wahlkarten weniger beantragt. Statistiker vermuten, dass die Wahlbeteiligung sinken wird.

Rund 38.000 Wahlkarten wurden in Salzburg für die Bundespräsidenten-Wahl am Sonntag beantragt, das sind um mehr als 11.000 weniger als bei der aufgehobenen Stichwahl Ende Mai. Experten gehen deshalb davon aus, dass die Wahlbeteiligung am Sonntag sinken wird. „Ich vermute, dass das ein deutliches Zeichen ist, dass auch bei denjenigen, die direkt zur Wahlurne gehen, der Anteil geringer sein wird“, sagte Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik.

529 Wahllokale am Wahl-Sonntag geöffnet

In den 119 Salzburger Gemeinden haben am Sonntag insgesamt 529 Wahllokale geöffnet. Für die Durchführung der Wahl sind die Gemeinden verantwortlich. Diese tragen auch den Großteil der Kosten, sagte Michael Bergmüller von der Landeswahlbehörde. Der Bund unterstützt die Gemeinden mit einer Pauschalvergütung für die Durchführung der Wahl.

Spannung vor Hofburg-Wahl

Knapp 400.000 Salzburger sind am Sonntag bei der Stichwahl zum Bundespräsidenten wahlberechtigt. Statistiker erwarten ein knappes Ergebnis und eine ungewisse Wahlbeteiligung.

Verhandlungsgeschick: 2,50 Euro pro Wähler

Die Gemeinden haben nach den Wahlpannen konsequent mit dem Bund verhandelt. 2,50 Euro bekommen sie dieses Mal pro Wahlberechtigtem als Entschädigung vom Bund. Das ist zwei Mal so viel, wie bei der aufgehobenen Stichwahl Ende Mai.

Erste Hochrechnung für Salzburg um 17:02 Uhr

Das letzte der 529 Wahllokale in Salzburg schließt am Sonntag um 16 Uhr. Um 17 Uhr, wenn also das letzte Wahllokal in Österreich schließt, hat man in Salzburg schon eine Stunde lang ausgezählt. Die erste Salzburg-Hochrechnung soll es am Sonntag um 17:02 Uhr geben. Der ORF hat für seine Hörer und Seher zahlreiche Zusatzangebote mit Hochrechnungen und Analysen am Wahlsonntag - mehr dazu in: news.orf.at (news.ORF.at; 3.12.2016).

Auch das Land Salzburg informiert die Wähler am Sonntag um 17:02 Uhr mit einem Livestream auf Facebook.

Experten warnen aber davor, Hochrechnungen in den sozialen Medien vor 17 Uhr Glauben zu schenken.

Wahlkarten erst am Montag ausgezählt

Ein Endergebnis für Salzburg wird es am Sonntag vermutlich um 18 Uhr geben, allerdings ohne Berücksichtigung der Wahlkarten. Die werden erst am Montag ausgezählt.