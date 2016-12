Gemeinden kritisieren Öffi-Preise

Die Bürgermeister im Flachgau kritisieren die Preise für den Regionalverkehr in den Flachgau. Tickets seien zu teuer, um die Bevölkerung zum Umstieg vom Auto in den Bus zu motivieren. Gemeinden und Land arbeiten derzeit an einem Regionalticket.

Ein Busticket von Mattsee nach Salzburg kostet 5,70 Euro. Wer dann noch mit dem Obus durch die Stadt Salzburg muss, zahlt noch einmal 2,60 Euro. Zahlreiche Gemeinden im Flachgau kritisieren, dass bei derart hohen Preise niemand freiwillig vom Auto auf den öffentlichen Verkehr umsteigen wird. „Bei solchen Preisen wird kein Mensch im Einzelfahrtbereich umsteigen. Wir brauchen attraktive Lösungen“, sagte Rene Kuel, Bürgermeister aus Mattsee (ÖVP).

Hauptaugenmerk auf Pendler

Den Gemeinden sind nicht nur die derzeitigen Preise bei Einzelfahrten zu hoch, auch das Angebot von Monats- oder Jahreskarten für Pendler sind zu teuer. „Attraktiv wäre ein Regionalticket. Der Pendler muss nicht durch das ganze Bundesland fahren können, er braucht die Strecke von seinem Heimatort zur Arbeit und hier muss der Preis so attraktiv sein, dass er das Auto stehen lässt“, sagte Kuel.

ORF

Ticketpreis ist entscheidend für Pendler

Der Preis wird in der Verkehrsdebatte in Salzburg zum Hauptkriterium. Gemeinden und Land arbeiten derzeit an einem Regionalticket. Verkehrslandesrat Hans Mayr von der Salzburger Bürgergemeinschaft kündigte zudem an, den Preiskatalog im öffentlichen Verkehr zu überarbeiten. „Wir müssen auch ein System für Einzelfahrten finden. Beim Ticketkauf sind zwei Faktoren entscheidend: einerseits der Preis und zweitens ist es die Bequemlichkeit und da haben wir einen großen Aufholbedarf“, sagte Mayr.

Um das Verkehrsproblem im nördlichen Flachgau in den Griff zu bekommen, arbeiten Stadt, Land und Gemeinden gemeinsam an einer Lösung. Für die Fahrt mit dem Regionalverkehr in den Norden vom Flachgau denken die Verantwortlichen einen Musterkorridor mit Bussen an, wie beispielsweise jener bei der Verbindung ins Salzkammergut.

Links:

Mehr Züge, Busse gegen Verkehrschaos (salzburg.ORF.at; 02.12.2016)

Flachgauer Bürgermeister für mehr Regionalbusse (salzburg.ORF.at; 30.11.2016)

Verkehrschaos: O-Busse als Lösung? (salzburg.ORF.at; 28.11.2016)