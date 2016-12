Unfall in Salzburg-Nonntal sorgt für Stau

Ein Auto, das in einer Kurve im Straßengraben gelandet ist, hat Freitagnachmittag in der Stadt Salzburg umfangreiche Staus ausgelöst. Denn die dicht befahrene Strecke über Leopoldskron- und Sinnhubstraße war teilweise blockiert.

Nach ersten Informationen dürfte eine Autofahrerin in der Kurve von der Leopoldskron- in die Sinnhubstraße auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen gekommen und über die Leitschiene rechts in den Straßengraben gestürzt sein. Der Wagen blieb auf der Leitschiene hängen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Während der Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die dicht befahrene Strecke aber immer wieder gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Umfangreiche Verzögerungen waren die Folge.