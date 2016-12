Einbrecher tappten in die Falle

Die Polizei hat im Flachgau zwei mutmaßliche Einbrecher aus Rumänien festgenommen. Den Verdächtigen wurde eine Falle gestellt. Als sie Diebesgut mit dem Auto abholen wollten, klickten die Handschellen.

Die beiden Männer im Alter von 23 und 29 seien in einen Reitstall im Flachgau eingedrungen, so die Ermittler. Genaue Ortsangaben wollen sie aus taktischen Gründen nicht liefern. Die Beute sei von den Tätern zum späteren Abtransport bereitgelegt worden.

Offenbar auch andere Einbrüche

Der Einbruch in den Reitstall wurde aber bemerkt. So legten sich Polizisten in der Nähe auf die Lauer und stoppten wenig später einen Kastenwagen, der auffällig langsam beim Tatort vorbeigefahren sein soll. In dem Auto fanden sich Motorsägen aus einem Betrieb in der Nähe, die ebenfalls gestohlen worden seien. Die verdächtigen Rumänen wurden festgenommen. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.