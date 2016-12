Reichelt zieht Renncomeback vor

Super-G-Weltmeister Hannes Reichelt hat sich nach seiner Operation zu einem früheren Renncomeback als ursprünglich geplant entschieden. Der Radstädter wird schon am Freitag beim Weltcup-Super-G in Val d’Isere starten.

Reichelt will auch in der Abfahrt am Samstag an den Start gehen. Der 36-Jährige musste sich im Herbst einer erneute Bandscheibenoperation unterziehen und eine dreiwöchige Pause einlegen. Nach guten Trainingsleistungen in Val d’Isere - am Donnerstag Platz 20 - wagt Hannes Reichelt jetzt sein Comeback.

Links: