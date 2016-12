Begeisterung über Holzfäller-Akrobatik

Die Premiere des Zirkusfestivals „Winterfest“ im Volksgarten in der Stadt Salzburg bot Mittwochabend zeitgenössische Zirkuskunst mit Axt, Säge und rauem Holzfäller-Charme. Der kanadische „Cirque Alfonse“ begeisterte das Publikum.

Beim aktuellen Programm des Cirque Alfonse aus Quebec wird nicht nur mit Bällen jongliert, sondern auch mit Holzhacken. Die Akrobaten kennen das Holzfällergewerbe aus der eigenen Familie. Holz in allen möglich Varianten steht im Brennpunkt der Performance - seien es Holzblöcke oder Holzpantoffel.

ORF

Höchste Präzision und Konzentration sind bei dieser Produktion Voraussetzung. Denn alle verwendeten Werkzeuge sind scharf. Umso riskanter erscheinen die Sprünge. Antoine Carabinier vom Cirque Alfonse wiegelt aber ab: „Normales Holzfällen ist fast gefährlicher als das, was wir machen. Wir mussten aber viel trainieren, um unser Programm durchziehen zu können. Es sind richtige Äxte und Sägen: echt und scharf.“

„Was die mitgebracht haben, das ist Kanada“

Die kraftvolle Akrobatik und die traditionelle Livemusik des kanadischen Cirque Alfonse begeisterten das Publikum. So gab es am Schluss Standing Ovations. Auch der prominente Premierengast Karl Merkatz war beeindruckt: „Meine Frau und ich - wir waren in Kanada. Und das, was die mitgebracht haben, das ist Kanada.“

„Man hat nicht den Eindruck gehabt, dass das Zirkus ist, sondern man hat den Eindruck gehabt, dass man zu Hause ist - und das ist eine Show, die die Familie macht“, ergänzte Premierengast Konrad Reindl. Insgesamt 28 Mal tritt die Artistenfamilie heuer beim Winterfest auf.

