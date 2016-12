Taxler helfen Polizei bei Fahndungen

Polizei und Taxi-Innung in Salzburg erneuern ihre Zusammenarbeit. So unterstützen Taxilenker die Polizei - etwa bei Fahndungen. Die Polizei bildet im Gegenzug die Taxler aus.

Von der Initiative „gemeinsam sicher“ sollen sowohl Polizei als auch die Taxiunternehmer profitieren - deshalb wurde die Zusammenarbeit verlängert. 28 Stunden müssen angehende Taxifahrer bei einem Ausbildner der Polizei absolvieren. Dazu kommen laufend Fortbildungen.

Der Salzburger Polizeisprecher Michael Rausch ist überzeugt von dem Mehrwert der Zusammenarbeit - für beide Seiten: „Das wird von der Taxiinnung auch positiv erwähnt, dass wir im Bereich der Kriminalprävention schulen, beziehungsweise auch im Kraftfahrrecht und Führerscheingesetz. Und natürlich ist der Taxiunternehmer oder der Taxifahrer auch ein wichtiger Partner, wenn es um eine Fahndung geht“.

„Verteiler, an den wir Informationen herausgeben“

Denn hier setzt die Polizei auch auf Fahndungsaufrufe via Taxi-Funk, sagt Rausch: „Das heißt, wenn hier eine Straftat passiert, haben wir auch gleich einen Verteiler, an den wir diese Informationen hinausgeben.“ Schon mehrmals hätten Taxilenker so zur Aufklärung eines Falles beitragen, sagt die Polizei.