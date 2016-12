Arbeitslosigkeit in Salzburg gesunken

Im November ist die Arbeitslosigkeit in Salzburg im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. 17.308 Menschen sind aktuell auf Arbeitssuche - 900 weniger als Ende November 2015. Dazu sind 2.809 in AMS-Kursen.

Vor allem im Hotel- und Gastgewerbe gab es im November weniger Arbeitslose - und das, obwohl in diesem Monat die Saisonarbeitslosigkeit in dieser Branche tradtionell eher hoch ist. Auch am Bau und in der Warenproduktion gab es weniger Jobsuchende. Nur im Gesundheits- und Sozialbereich waren ein bisschen mehr Arbeitslose vorgemerkt.

Die Jugendarbeitslosigkeit ist deutlich gesunken - auf 2.385 Arbeitslose unter 25. Allerdings gibt es hier einen „Stock“ von rund 8.00 Jugendlichen ohne Ausbildung oder Arbeit, die in der Statistik nicht aufscheinen - mehr dazu in 8.000 junge Leute ohne Ausbildung und Arbeit (salzburg.ORF.at; 1.12.2016). Bei den älteren Arbeitslosen über 50 gab es einen leichten Zuwachs auf knapp 4.800 Joblose. Hier sei der Zuwachs aber „fast zum Erliegen gekommen“, betonte das AMS.

AMS zuversichtlich für kommende Monate

Für die nächste Zeit ist AMS-Landesgeschäftsführer Siegfried Steinlechner zuversichtlich: „Die weiterhin günstige Konjunktursituation und der gute Start in die Wintersaison führen zu diesem beschleunigten Rückgang bei der Arbeitslosigkeit.“ So sei auch die Zahl der gemeldeten offenen Stellen um über 40 Prozent auf 4.351 gestiegen.

Auch österreichweit sank die Arbeitslosigkeit im November erstmals seit fünf Jahren - mehr dazu in Arbeitslosigkeit erstmals seit 2011 rückläufig (oesterreich.ORF.at; 1.12.2016).