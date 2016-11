Salzburger Stier: Preisträger stehen fest

Die Gewinner des Kabarettpreises Salzburger Stier 2017 stehen fest. Ausgezeichnet werden Kabarettisten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Vergeben werden die Preise im Mai im schweizerischen Schaffhausen.

Der Salzburger Stier ist einer der wichtigsten Kleinkunstpreise im deutschsprachigen Raum. Die Auszeichnung ergeht jeweils an einen Kabarettisten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz und ist mit 6.000 Euro dotiert.

Österreich Preis geht an Hosea Ratschiller

Hosea Ratschiller erhält den Salzburger Stier für Österreich. Ratschiller wurde 2003 österreichischer Meister im „Poetry Slam“ und ist FM4 Hörern als „Ombudsmann“ ein Begriff. 2009 folgte das erste Soloprogramm mit dem Titel „Liebe Krise“. In Kooperation mit den Kabarettisten Martin Puntigam entwickelte er im selben Jahr das Radiosatiremagazin „Welt Ahoi!“.

ORF

In seinem aktuellen Programm „Der allerletzte Tag der Menschheit (Jetzt ist wirklich Schluss!)“ beschreibt Ratschiller, wie diese letzten 24 Stunden in Österreich verlaufen könnten. „Für diese in jeder Hinsicht fabelhafte Satire zum Zustand des Wesens ‚Österreich‘, die mit intelligentem Witz scheinbar spielerisch die Abgründe in unserer Gesellschaft und Gegenwart aufspürt“, erkannte ihm die Jury nun den Salzburger Stier 2017 für Österreich zu.

Für Deutschland wird Helmut Schleich prämiert

Helmut Schleich ist eine der markantesten Größen in der deutschsprachigen Kabarettlandschaft. Ob auf der Bühne, in Radiokolumnen oder als Gastgeber seiner Fernsehsendung „SchleichFernsehen“ – der 1967 geborene Künstler verbindet scharfe politische Satire mit höherem Unfug und eindrucksvollem Typenkabarett. Mit bestechender Wandlungsfähigkeit schlüpft der begnadete Parodist in die aberwitzigsten Rollen und zieht dabei alle satirischen und schauspielerischen Register.

Bayerischer Rundfunk

Kultstatus besitzt Schleichs Parodie des bayerischen Übervaters Franz Josef Strauß. Auch in seinem aktuellen Bühnensolo „Ehrlich“ weiß Helmut Schleich sein komödiantisches Talent mit satirischen Spitzen, genauen gesellschaftlichen Beobachtungen und treffenden weltpolitischen Analysen zu verbinden.

Schweizer Preis an Sprachtalent Hazel Brugger

Mit Hazel Brugger steht ein Sprachtalent auf der Bühne, das mit viel schwarzem Humor und messerscharfem Verstand gesegnet ist. Als Kabarettistin, Slam Poetin oder Moderatorin eigener Talk-Shows seziert Brugger mit chirurgischer Präzision jene Weichteile unserer Gesellschaft, die man nur mit viel schwarzem Humor trifft. Brugger schreibt mitleidlose Kolumnen, gewinnt die Schweizer Slam-Poetry-Meisterschaft, einen Nachwuchsjournalistinnen-Preis und tourt aktuell mit ihrem Bühnenprogramm „Hazel Brugger passiert“ durch den ganzen deutschsprachigen Raum.

SRF

Salzburger Stier wird bereits seit 1982 vergeben

2017 wird der Salzburger Stier bereits zum 36. Mal vergeben. Er zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen der Kleinkunst Szene. Veranstalter der Preisverleihung sind insgesamt elf Radiostationen, darunter ORF, SRF, sieben ARD-Sender, Deutschlandfunk sowie die RAI Südtirol.

Zur Vergabe wird 2017 am Samstag den 6. Mai in das Stadttheater von Schaffhausen (Schweiz) geladen. An diesem Abend unterhalten die „Stier“-Preisträger mit Auszügen aus ihren aktuellen Programmen. Bereits am Vorabend stehen die fünf wortgewaltigen Satirikerinnen Stefanie Grob, Knuth & Tucek, Lara Stoll und Christine Prayon auf der Bühne: "Veto“ lautet das Motto des Abends. Beide Abende sind via Video Live Stream auf www.salzburgerstier.org zu sehen.

Ausführliche Porträts der Ausgezeichneten sendet Ö1 im Rahmen des „Kunstsonntags“: Hosea Ratschiller am 14. Mai, Hazel Brugger am 21. Mai und Helmut Schleich am 28. Mai.