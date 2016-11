Mord im Lehener Park - Urteil erwartet

Donnerstagnachmittag soll das Urteil im Prozess um den Mord im Lehener Park gesprochen werden. Seit einem halben Jahr läuft der Prozess. Angeklagt ist ein junger Afghane, er soll bei einer Schlägerei einen Türken erstochen haben.

Der Afghane ist nicht der einzige Angeklagte in dem langwierigen Prozess. Mit insgesamt zwölf Angeklagten hat das Verfahren im Sommer begonnen. Zum Prozessfinale stehen noch acht Beschuldigte vor dem Richter.

Bbis zu zehn Jahre Haft

Der mutmaßliche Mörder ist ein 16 Jahre alter anerkannter Flüchtling. Er ist bereits wegen Drogenhandels vorbestraft. Im Falle eines Schuldspruchs drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Ob er tatsächlich wegen Mordes verurteilt wird oder wegen eines geringeren Delikts wie Körperverletzung mit Todesfolge wird sich zeigen.

Der mutmaßliche Täter soll am 22. September vergangenen Jahres einem 50 Jahre alten Türken ein Messer in den Rücken gerammt haben - im Zuge einer Massenschlägerei.

Bewaffnet zur „Aussprache“

Ausgelöst wurde die Auseinandersetzung - so der Vorwurf - dadurch, dass einer der Türken die Freundin eines Afghanen angesprochen haben soll. Nach ersten Schlägereien sollen sich die zwei Gruppen zu einer Aussprache im Lehener Park getroffen haben. Dabei sollen alle Beteiligten Waffen bei sich getragen haben, als die Situation eskalierte, wurde ein Türke tödlich verletzt.

Jugendrichterin Bettina Maxones hat keine Mühen gescheut um die Sache aufzuklären: 23 Verhandlungstage hat es seit Mai gegeben, mehr als 60 Zeugen sind befragt und alles von Dolmetschern übersetzt worden.

Angeklagter plädiert auf Notwehr

Vier Angeklagte sind schon vorzeitig verurteilt worden, zu Bewährungsstrafen wegen Raufhandels. Der Hauptangeklagte hat die Mordabsicht stets abgestritten. Er habe in Notwehr zugestochen um einem Landsmann in Bedrängnis zu helfen - mehr dazu in: Mann erstochen: Angeklagter plädiert auf Notwehr (salzburg.ORF.at; 2.8.2016)

Lehener Park seither Schutzzone

Seit diesem Zwischenfall ist der Lehener Park als Schutzzone deklariert, in der die Polizei häufig patrouilliert und Platzverbote samt Geldstrafen verhängen kann - mehr dazu in: Lehener Park wird Polizei-Schutzzone (salzburg.ORF.at; 27.5.2016)

