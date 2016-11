Letzter Badetag im Salzburger Paracelsusbad

Am Mittwoch öffnete das Paracelsusbad in der Stadt Salzburg das letzte Mal seine Türen. Nach vielen Plänen und Fehlversuchen wird das Bad neu gebaut und soll Mitte 2019 fertig sein.

Seit seiner Eröffnung 1956 hat das Paracelsusbad elf Millionen Besucher im Schwimmbad und fünf Millionen Saunagäste gezählt. Am Mittwoch um 20 Uhr ist der letzte Einlass. Bis 23 Uhr werde dann eine Abschiedsparty gefeiert, sagte der Leiter des Kurbetriebes Gerhard Smöch. Danach soll das Wasser ausgelassen werden, insgesamt eine Million Liter Wasser. Es wird zwei Tage dauern, bis das Becken leer ist. Mitte Jänner werden dann die Bagger auffahren, sagte Gerhard Smöch. „Man darf sich das aber nicht mit einer Abrissbirne vorstellen. Es wird schonend abgerissen.“ Der Abriss selbst werde aber ein paar Monate dauern.

ORF

Steinbilder von Magnus sollen erhalten bleiben

Mit besonders großem Aufwand werden die Wandbilder in der Eingangshalle abmontiert. Die vier Meter hohen Steinschnittbilder der Salzburger Künstlerin Rosita Magnus sollen erhalten werden. Wo die Kunstwerke künftig zu sehen sein werden, sei aber noch nicht klar. Im neuen Bad jedenfalls nicht.

Kosten von rund 60 Millionen Euro

Der 60 Millionen-Euro-Bau soll Mitte 2019 fertig sein, wenn alles planmäßig verläuft. Die Arbeitsplätze der Mitarbeiter im Bad bleiben erhalten. Sie werden während der Bauphase unter anderem beim Schwesterbetrieb, der Tourismus Salzburg AG, weiterbeschäftigt.

ORF

Endlose Geschichte rund um den Neubau

Der Neubau des Bades war schier eine unendliche Geschichte. Immer wieder wurde über die Kosten für den Neubau diskutiert. Das Projekt hatte im Herbst 2014 auch in der Stadtpolitik für erheblichen politischen Wirbel gesorgt. Baustadträtin Barbara Unterkofler (Neos) hatte die hohen Kosten kritisiert, Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) hatte ihr daraufhin die Zuständigkeit für das Projekt entzogen und die Agenden an sich gezogen - mehr dazu in: Stadtsenat genehmigt neues Paracelsusbad (salzburg.ORF.at; 23.3.2015)

Auch das Kontrollamt berichtete dann über einen „Pfusch“ bei Ausschreibung, bei dem Kostenrahmen und bei der Vorgabe für Planer und Architekten - mehr dazu in: Kontrollamt: „Pfusch“ beim Paracelsusbad (salzburg.ORF.at; 25.9.2015)