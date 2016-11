Kulturfondspreise der Stadt vergeben

Seit 13 Jahren vergibt die Stadt Salzburg Preise des Kulturfonds für außerordentliche Leistungen in Kunst und Wissenschaft. Den Internationalen Preis für Kunst und Kultur erhielt Susan Quinn, den Salzburgpreis Musikerin Sabina Hank.

Susan Quinn, die als Tänzerin, Choreographin und Gründerin des Ausbildungszentrums SEAD – Salzburg Experimental Academy of Dance gebe dem zeitgenössischen Tanz in Salzburg internationale Strahlkraft. Dafür erhielt sie den Internationalen Preis für Kunst und Kultur.

Stadt Salzburg/D. Wild

Der Preis für Wissenschaft und Forschung ging an die Neurochirurgin Monika Killer-Oberpfalzer. Sie forscht, lehrt und arbeitet an der Christian Doppler Klinik und am Forschungsinstitut der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität im Bereich der experimentellen Neurointervention. Im Speziellen an der Therapie von Schlaganfällen.

Preis für Lebenswerk an Historiker Ernst Hanisch

Der Preis für das Lebenswerk ging an Ernst Hanisch. Der Historiker hat besonders über jüngere Österreichische Geschichte geforscht. Er leistete wesentliche Beiträge zur Aufarbeitung der Geschichte der Stadt Salzburg im Nationalsozialismus.

Stadt Salzburg/D. Wild

Die Komponistin, Sängerin und Pianistin Sabina Hank erhielt den Salzburg-Preis des Kulturfonds. Sie wird damit ihr Projekt „Sabine Hank plays the Sound of Music“ weiter entwickeln. Das ist ihre eigene Version der Musik aus dem Musical in „neuem, jazzigen Sound-Gewand“.

Preisgelder von insgesamt 76.000 Euro

Der junge Historiker Johannes Hofinger, dem es gelinge, die Komplexität von Geschichte anhand von einzelnen zeitgeschichtlichen Biografien zu vermitteln und damit „greifbar“ zu machen, wurde mit dem Förderpreis für Wissenschaft und Forschung ausgezeichnet.

Der Förderpreis für Kunst und Kultur ging an Kamerafrau Ulrike Halmschlager und den Musiker und Musikwissenschaftler Herbert Lindsberger für ihr gemeinsames Projekt „Saudade“ – eine umfassende Wiederentdeckung des kosmopolitischen Salzburger Komponisten Sigismund von Neukomm. Susanna Andreini wurde mit dem Förderpreis für Kinder/Jugendprojekte ausgezeichnet: Die Künstlerin bezaubert Kinder mit ihrem Figurenspiel, für das sie von den Charakteren über Text und Musik bis hin zum Bühnenbild alle Elemente selbst entwickelt.