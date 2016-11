Ex-Fußballer Taboga packt in neuem Buch aus

„Schweres Foul“ heißt das erste Buch des Ex-Grödig Spielers Dominique Taboga. Der ehemalige Fußballer, der wegen Spielmanipulationen verurteilt wurde, gibt Einblick in die Methoden der Wettmafia.

Es war der bis jetzt wohl größte Skandal in der heimischen Fußballbundesliga, der sich vor drei Jahren Schritt für Schritt zum Kriminalfall mit Spielmanipulation, Wettbetrug und Erpressung entwickelt hat. Am Ende wurden der Salzburger Ex-Profi Sanel Kuljic zu fünf und Ex-Grödig-Profi Dominique Taboga zu einem Jahr unbedingter Haft verurteilt - mehr dazu in Fußball-Wettskandal: Prozess fortgesetzt (salzburg.ORF.at; 19.11.2015).

Zum Nachhören: Dominique Taboga im Interview mit ORF-Redakteur Thomas Gonaus

Fußball zwischen Wettmafia und Dopingpraktiken

Dienstagabend präsentierte der ehemalige Grödiger Kicker sein Buch „Schweres Foul“. Er gewährt Einblicke in die Methoden der Wettmafia und berichtet auch erstmals von Dopingpraktiken im Profifußball. Das Buch diene dazu, seine Vergangenheit und seine Karriere aufzuarbeiten, sagte Taboga.

ORF

Vitamininfusionen seien im Fußball gang und gebe, die Zufuhr durch die Nadel sei allerdings verboten - „und damit habe auch ich gedopt“. In Grödig habe er dann aber mit dem Doping aufgehört. Das Buch solle aufklären, wie man in diese Misere hineingezogen wird. Er habe sein Ziel erreicht, „wenn ein Sportler Nein zu Spielmanipulationen sage“, sagte Taboga am Dienstag.

„Wettmanipulation im Fußball wird es immer geben“

Nur mit einem ehemaligen Mitspieler sei er noch befreundet, sagte Taboga. Die anderen hätten sich nach Bekanntwerden des Wettskandals abgewandt. „Das ist aber auch ganz ganz klar.“ Das Thema Wettmanipulation im Bundesliga-Fußball gebe es nach wie vor: „Das hat es vor mir gegeben, während meiner Zeit und ist vielleicht auch jetzt aktuell.“

„Man hört das auch immer aus anderen Ligen. Früher hat man gesagt, dass Österreich zu klein ist für Wettmanipulationen. Das ist ein kompletter Blödsinn“, sagte der ehemalige Grödig-Fußballer. Taboga war auch überzeugt, nicht der letzte österreichische Wettskandal gewesen zu sein.

Lebenslange Fußballsperre seit Oktober aufgehoben

Die ursprünglich lebenslange Sperre gegen Taboga ist seit Oktober aufgehoben - mehr dazu in Lebenslange Sperre gegen Taboga aufgehoben (salzburg.ORF.at; 14.10.2016).