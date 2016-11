Verstärkte Alkohol-Kontrollen im Advent

Wegen den zahlreichen Weihnachtsfeiern und Adventmärkten Anfang Dezember führt die Salzburger Polizei verstärkt Alkoholkontrollen durch. Denn gerade im Advent setzen sich viele Autofahrer alkoholisiert hinter das Steuer.

Vor allem beim Konsum warmer alkoholischer Getränke unterschätzen viele Autofahrer ihren Alkoholpegel. Die Polizei rät daher generell davon ab, auf Weihnachtsmärkten oder Weihnachtsfeiern Alkohol zu konsumieren, wenn man noch mit dem Auto nachhause fahren will.

Verstärkte Kontrollen sollen abschrecken

Verstärkte Alkoholkontrollen sollen die Autofahrer, zusätzlich zu dieser Warnung, abschrecken, sagte der stellvertretende Leiter der Landesverkehrsabteilung Salzburg Günter Reiner: „Leider ist es noch nicht in den Köpfen der Fahrzeuglenker, dass man grundsätzlich sagt, wenn ich etwas trinke dann fahre ich nicht oder wenn ich fahre dann trinke ich nicht“.

Auch Restalkohol wird oft unterschätzt ergänzte Reiner: „dass sind die Leute, die glauben wenn sie am Vorabend getrunken haben, dass es am nächsten Tag zu Mittag vielleicht wieder geht, was aber sehr oft nicht der Fall ist“.

Plakatkampagne appelliert an Vernunft der Fahrer

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit und die Unfallversicherungsanstalt (AUVA) versuchen mit einer Plakatkampagne in Betrieben ebenfalls ein Umdenken hinsichtlich Alkohol am Steuer zu erreichen. Dabei soll nicht nur an das Sicherheitsgefühl appelliert, sondern auch an die saftigen Verkehrsstrafen erinnert werden, die bereits ab 0,5 Promille drohen. Ab 0,8 Promille wird außerdem der Führerschein entzogen.