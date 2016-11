Steuerhinterziehung: Hausverwalter vor Gericht

Wegen Steuerhinterziehung von 2,5 Millionen Euro steht ein Salzburger Hausverwalter am Mittwoch vor Gericht. Der Mann ist im Sommer schon einmal zu drei Jahren teilbedingter Haft wegen Untreue verurteilt worden.

Der Mann verwendete 2,6 Millionen Euro von Betriebskosten- und Rücklagenkonten seiner Kunden, um zum Beispiel Kredite seiner anderen Firmen zu begleichen. Er wurde deswegen im Sommer verurteilt - mehr dazu in: Hausverwalter wegen Untreue verurteilt (salzburg.ORF.at; 28.7.2016) .

Weiteres Verfahren wegen Steuerhinterziehung

Das Steuerhinterziehungsverfahren am Mittwoch könnte bei einem Schuldspruch weiteres Gefängnis bedeuten: der Strafrahmen beträgt bis fünf Jahre und eine Geldstrafe von mehr als sieben Millionen Euro.

Der angeklagte Salzburger war Geschäftsführer von insgesamt neun Firmen. Dorthin soll er auch das abgezweigte Geld umgeleitet haben. Mehrere seiner Unternehmen gingen in Konkurs - mit Schulden in Millionenhöhe. Erstmals öffentlich wurden die Vorwürfe im März 2015 im ORF - mehr dazu in: Betrugsverdacht gegen Immobilienverwalter (salzburg.ORF.at; 2.3.2015).