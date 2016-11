HIV - Diagnosen häufig erst sehr spät

Die Anzahl der HIV Neuinfektionen in Salzburg ist 2016 leicht zurückgegangen. Trotzdem wird die Krankheit aber immer noch in vielen Fällen viel zu spät entdeckt. Oft erst dann, wenn Betroffene bereits an Aids erkrankt sind.

325 Menschen sind heuer bis Ende September österreichweit an HIV/Aids erkrankt. In Salzburg ist die Zahl der Neuinfektionen zurückgegangen. Ein wirklicher Trend sei daraus aber nicht abzuleiten, sagte Maritta Bruckbauer, Leiterin der Salzburger Aidshilfe. Denn immer wieder gäbe es derartige Schwankungen nach oben oder unten.

26 Neuinfektionen in Salzburg

Konkret wurde in Salzburg heuer bis Ende November bei 26 Menschen HIV/Aids diagnostiziert. In vielen Fällen kommt die Diagnose allerdings sehr spät, sagte Maritta Bruckbauer: „das heißt die Leute sind nicht mehr nur HIV positiv sondern sind bereits an Aids erkrankt. Die Bereitschaft sich testen zu lassen ist an und für sich sehr hoch in Österreich, aber es lassen sich eher die falschen Leute testen“

ORF

Betroffene nach wie vor häufig diskriminiert

Wichtig wäre es aber, eine HIV-Infektion so früh wie möglich zu entdecken, vor allem auch um Neuansteckungen zu verhindern. Dass sich trotzdem viele erst relativ spät Testen lassen, könnte laut Bruckbauer auch daran liegen, dass Aids mittlerweile als gut Behandelbar gilt: „das hören wir immer wieder in der Testberatung, ist ja eh nicht mehr so schlimm und es gibt ja Tabletten“. Aber auch die mit einer HIV/Aids Erkrankung verbundene Diskriminierung lässt viele vor einem HIV Test zurückschrecken - mehr dazu in: HIV-Infizierte werden weiter diskriminiert (salzburg.orf.at; 1.12.2015)

Am 1. Dezember, dem Weltaidstag veranstaltet die Aidshilfe Salzburg einen Informationstag in der Salzburger Gebietskrankenkasse, mit der Möglichkeit sich kostenlos auf HIV testen zu lassen.

Links: