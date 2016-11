Radfahrer auf der Autobahn unterwegs

Schleierfahnder der Bayrischen Polizei fanden am Freitag einen 31-jährigen Asylwerber mit seinem Fahrrad unterwegs. Der Mann war orientierungslos von Bad Reichenhall (Bayern) nach Salzburg unterwegs.

Eine Polizeistreife sah den Mann zufällig, als sie gerade die Autobahnbrücke bei Piding (Bayern) passierten. Darunter war der 31-jährige Asylsuchende auf der Fahrbahn unterwegs. Er konnte mitsamt seinem Fahrrad von der Autobahn weggebracht werden. Aufgrund des fehlenden Pannenstreifens und des durch die Leitplanken äußerst schmalen Grünstreifens, gestaltete sich die „Rettung“ des nigerianischen Staatsangehörigen als nicht ganz ungefährlich. Um den jungen Mann in Sicherheit bringen zu können, musste gleichzeitig der fließende Verkehr und die anderen Verkehrsteilnehmer auf den Gefahrenbereich aufmerksam gemacht werden.

Im Kreisverkehr verfahren

Es stellte sich heraus, dass der Mann mit dem Fahrrad von Bad Reichenhall in Richtung Aufham unterwegs war. Offensichtlich hatte er sich am Kreisverkehr der Bundesstraße 20 komplett verfahren und war dabei auf die Autobahn in Richtung Salzburg geraten. Nachdem ihn die Beamten der Polizeiinspektion Fahndung Traunstein (Bayern) auf die Gefährlichkeit seiner Aktion hingewiesen hatten, konnte er die restliche Fahrtstrecke auf einem weitaus gefahrloseren Radweg fortsetzen.