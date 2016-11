Pinzgauer Jugendbande ausgeforscht

Die Pinzgauer Polizei forschte eine Jugendbande mit insgesamt 13 Beschuldigten im Alter von zwölf bis 19 Jahren. 20 Straftaten konnten den Jugendlichen bereits nachgewiesen werden. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Unter den Bandenmitgliedern befinden sich Österreicher, Türken und Serben. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Kriminalisten fest, dass sich aus der Jugendgruppe eine Bande mit sechs Mitgliedern herausgebildet hat. Diese Gruppe von Österreichern, Türken und Serben im Alter von 13 bis 15 Jahren verübte zahlreiche Straftaten. 20 Taten wie Einbrüche, Hehlerei, Diebstähle, Sachbeschädigungen und unbefugten Gebrauch von Fahrzeugen wiesen die Beamten den Burschen zwischen November 2015 und Juli 2016 nach. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Jugendliche stahlen und zerstörten Mopeds

Ein 15-jähriger Österreicher und ein 14-jähriger Serbe aus dieser Bande brachen außerdem mehrere Zeitungskassen auf und entnahmen das Bargeld. Im Juni 2016 schlossen die beiden ein Moped in Saalfelden kurz. Sie fuhren damit herum, um es anschließend in einem Wald abzustellen und zu zerlegen. Am Moped entstand Totalschaden. Ebenfalls fuhren die beiden mit Mopeds herum, an denen die Schlüssel in der Zündung stecken gelassen wurden.

Langeweile und Geldnot als Motiv

Im Mai 2016 zelteten einige Bandenmitglieder mit Freunden in Saalfelden, dabei brachen der 15-Jährige und der 14-Jährige mit einem weiteren 15-jährigen Österreicher einen Lebensmittelautomaten auf und verzehrten die Speisen und Getränke mit der ganzen Gruppe. Die Verdächtigen gaben für ihr Tatmotiv überwiegend Langeweile und Geldnot an. Die Beschuldigten werden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.