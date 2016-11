Wagrain plant Hotel mit über 400 Betten

In der Gemeinde Wagrain (Pongau) ist das bisher größte Hotel im Ort geplant. Direkt bei der Talstation der Grafenberglifte soll ein Hotelkomplex mit Chalets und insgesamt 433 Betten entstehen.

Das geplante Hotel Augut soll aus einem Hauptgebäude und 17 Chalets direkt beim Skilift bestehen. In anderen Gemeinden wie etwa Bad Gastein (Pongau), Mariapfarr (Lungau) oder Zell am See (Pinzgau) würde so ein Projekt beim Bürgermeister die Alarmglocken schrillen lassen. Schließlich wurde in den letzten Jahren in vielen Gemeinden über illegale Zweitwohnsitze diskutiert - mehr dazu in: Resort Gastein: „Keine illegalen Zweitwohnsitze“ (27.9.2016; salzburg.ORF.at) Zweitwohnungen: Ausverkauf an reiche Ausländer? (30.6.2016; salzburg.ORF.at)

Bürgermeister: Keine Angst vor Zweitwohnsitzen

Bürgermeister Eugen Grader sagte, dass er sich im Bebauungsplan gegen illegale Zweitwohnsitze abgesichert habe. Außerdem seien beim geplanten Hotel Augut in Wagrain keine ausländischen Investoren im Spiel. Eine Immobilienfirma aus Grödig will das große Hotel bauen. Auch das ist ein Grund, warum der Wagrainer Bürgermeister dem Großhotel gelassen entgegen sieht. Die Touristiker im Ort sehen in dem 433-Betten-Projekt eine Ergänzung zum örtlichen Angebot.

Landesumweltanwalt skeptisch

Landesumweltanwalt Wolfgang Wiener ist dem Hotelprojekt gegenüber aber skeptisch. Er sieht in der Verbindung mit zwei nahe gelegenen Hotels mit zusammen 280 Betten eine mögliche Gefährdung der Umwelt. Machen kann der Landesumweltanwalt dagegen nichts, denn bei einem Hotelprojekt unter 500 Betten ist keine Umweltprüfung notwendig.