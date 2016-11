Stadt Salzburg: Neue Ballsporthalle fast fertig

Ballsportvereine in der Stadt Salzburg haben bald wieder mehr Trainingszeiten zur Verfügung: Denn im Jänner geht die neue städtische Sporthalle in Liefering in Betrieb. Für Wettkämpfe ist sie aber nur bedingt tauglich.

Noch wird an der Sporthalle Liefering emsig gearbeitet. Nach 16 Monaten Bauzeit soll die Halle im Dezember übergeben werden. Im Jänner kann dann Klemens Kronsteiner, der neue Sportkoordinator der Stadt Salzburg, die ersten Sportler in der neuen Halle begrüßen. Die prekäre Hallensituation für Salzburgs Ballsportler sollte sich dann ein wenig entspannen, glaubt er: „Das war immer ein Problem. Die neue Halle ist ja anstatt der Riedenburghalle entstanden, bietet aber viel mehr. Und man merkt ja schon in den Vereinen Vorfreude auf die Halle, weil sie mehr Trainingszeiten bietet.“

Handballer, Basketballer, Volleyballer, Faustballer und Hockeyspieler sollen in der Halle eine neue Heimat finden. Die Trainingszeiten sind bereits jetzt zu den Spitzenzeiten nahezu ausgebucht, weiß der Sportkoordinator: „Man merkt natürlich, dass jeder rein will. Die Zeiten der Vereine sind viel mehr als wir bieten können. Jetzt muss man natürlich Kompromisse eingehen - und da waren die Vereine im Vorfeld wirklich sehr kompromissbereit. Speziell am Abend ist die Halle sehr ausgelastet. Untertags haben wir immer wieder noch Zeiten frei, die es für mich gilt zu füllen.“

Nicht für Volleyball-Playoff geeignet

Österreichweit zählt die Halle zu den Vorreitern bezüglich der Barrierefreiheit, und auch sonst spielt sie alle Stückerln. Trotzdem ist es bestenfalls eine Dreiviertellösung, weil sie als Trainings- und nicht als Wettkampfhalle konzipiert ist. So sind etwa Spiele im Playoff der Volleyball-Bundesliga nicht möglich: Das Licht ist zu schwach, es gibt zu wenige Zuschauerplätze.

„Die Halle ist für Wettkämpfe dieser Größenordnung nicht ausgerichtet“, sagt dazu Kronsteiner. „Für ein Grunddurchgangsniveau bietet sie eine coole Wettkampfhalle. Für die Playoffs hat Volleyball andere Ansprüche - aber für die haben wir in der Stadt ja mit der Sporthalle Alpenstraße eine Ausweichmöglichkeit.“

Offizielle Eröffnung am 4. Februar

Rund neun Millionen Euro hat die neue Sporthalle Liefering gekostet. Offiziell eröffnet werden soll sie am 4. Februar mit einem großen Fest.