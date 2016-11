Mozarteum: Hearings für Rektorssuche

An der Universität Mozarteum in Salzburg finden am Samstag die Hearings für den Rektorsposten statt. Vier Bewerberinnen und Bewerber stellen sich den Anhörungen. Drei sollen in die engere Wahl kommen.

Samstagvormittag stellen sich die vier Kandidaten der Anhörung. Sie wurden von einer Findungskommission unter den insgesamt 21 Bewerbern aus Deuschland, Österreich, Holland, der Schweiz und den USA ausgewählt. Unter den Bewerbern war nach Zeitungsberichten auch Heinrich Magometschnigg, der ärztliche Direktor des Salzburger Landeskrankenhauses. Er war auch Mitglied des Universitätsrates des Mozarteums.

Neuer Rektor soll am 9. Dezember feststehen

Der neue Rektor soll am 9. Dezember vom Universitätssenat aus dem Dreiervorschlag gewählt werden. Davor wird die Universität keinen Kommentar zu dem Auswahlvorgang abgeben. Die vorzeitige Wahl wurde notwendig, weil der frühere Rektor Siegfried Mauser wegen sexueller Belästigung von Mitarbeiterinnen verurteilt wurde und seine Funktion zurücklegte.

