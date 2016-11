Raser mit 93 km/h im Ortsgebiet erwischt

In der Nacht auf Samstag haben Polizisten in der Stadt Salzburg einen Autofahrer erwischt, der im Ortsgebiet mit 93 km/h unterwegs war. Der Mann hatte zudem gestohlene Kennzeichen an seinem Wagen montiert.

Das Auto fiel Polizisten gegen 3.30 Uhr auf der Alpenstraße in Richtung stadtauswärts auf. Der 32-Jährige versuchte noch zu flüchten, konnte aber angehalten werden.

Kennzeichen von anderem Auto entwendet

Der Mann hatte Kennzeichen, die er im September in Salzburg entwendet hatte, an seinen Wagen montiert - aus Geldmangel für die Fahrzeuganmeldung, gab er gegenüber der Exekutive an. Die Nummerntafeln wurden sichergestellt. Der 32-Jährige wird jetzt angezeigt.

In derselben Nacht erwischte die Polizei in der Stadt Salzburg auch vier Alkolenker. Eine 35-Jährige wurde gegen 4.00 Uhr angehalten, weil sie zu schnell unterwegs war - und mit 1,56 Promille. Sie musste Fahrzeugschlüssel und Führerschein abgeben und wird angezeigt. Ebenso erging es zwei weiteren Autofahrern. Sie hatten sich mit 1,54 bzw. 1,22 Promille ans Steuer gesetzt. Eine 48-Jährige hatte sich beim Alkoholkonsum nur knapp verschätzt, 0,52 Promille brachten ihr lediglich eine Anzeige nach dem Führerscheingesetz.