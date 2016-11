Verbrennungsmotoren: VCÖ für Verbot

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) will, dass künftig alle Autos verboten werden, die Diesel oder Benzin verbrennen. Die Salzburger Luft habe bundesweit die zweithöchste Stickoxid-Belastung. Das koste jährlich 900 Menschen das Leben.

Der VCÖ fordert nun einen Plan von der Politik - für das Verbot von Verbrennungsmotoren. Besonders schlecht sei die Luft beim Rudolfsplatz in der Stadt Salzburg, gefolgt von den Messstationen bei Hallein an der Tauernautobahn und der im Stadtgebiet an der Westautobahn.

Im bundesweiten Vergleich würden diese drei Standorte die Plätze zwei, drei und fünf im Ranking der schlechtesten Werte belegen, heißt es beim VCÖ. Am schlechtesten sei dir Luft im Tiroler Vomp an der Brennerautobahn.

Gerald Lehner

„Radikales Vorgehen“

Laut Verkehrsclub Österreich würden bundesweit jedes Jahr rund 8.200 Bürger vorzeitig an den Folgen von Luftverschmutzung sterben. Das wären auf Salzburg umgerechnet etwa 900. Es brauche „radikales Vorgehen“ um die Luftverschmutzung einzudämmen, sagt Christian Gratzer vom VCÖ.

Wie kommt man auf diese Zahlen?

Der VCÖ beruft sich in seiner Aussendung auf eine Studie der "Europäischen Umweltagentur“ - allerdings werden über die Forschungsmethoden dabei keine näheren Angaben gemacht. Im Vorjahr sei heuer gleich in sechs Bundesländern der Jahresgrenzwert für Stickstoffdioxid überschritten worden, kritisiert der VCÖ.