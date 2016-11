Verkehrschaos für 8. Dezember erwartet

In der Stadt Salzburg werden am 8. Dezember mehrere Veranstaltungen und ein Fußballspiel für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgen. Die Polizei hat gemeinsam mit Veranstaltern und Behörden ein Verkehrskonzept erstellt.

Der 8. Dezember wird zum Großveranstaltungstag: der verkaufsoffene Feiertag, der Christkindlmarkt, der Maxglaner Perchtenlauf, das Europa League Spiel gegen Schalke 04 im Stadion in Klessheim und das Horse-Indoors im Messezentrum Salzburg - ein Verkehrschaos scheint für die Stadt Salzburg und die Stadtzufahrten vorprogrammiert. Die Polizei plante mit den zuständigen Behörden und Veranstaltern ein Verkehrskonzept, trotzdem wird empfohlen nicht mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren.

Rudolfskai wegen Fußball-Fanmarsch gesperrt

Von 13 bis 20 Uhr wird am 8. Dezember wegen eines Fanmarsches der Schalke 04-Fans zudem der Rudolfskai komplett gesperrt. Fahrzeuge, die am Vormittag noch auf den an Sonn- und Feiertagen zum Parken ausgeschrieben Busspuren parken, werden abgeschleppt. Dasselbe gilt auch für Autos in der Imbergstraße an der anderen Salzachseite. Ab 18.30 Uhr marschieren die Schalke-Fans vom Rudolfskai zum Stadion nach Klessheim. Der Verkehr wird deshalb zwischen Müllner Hügel und Strubergasse immer wieder angehalten.

Öffentlicher Verkehr mit zahlreichen Einschränkungen

Die Veranstaltungen wirken sich auch auf den öffentlichen Verkehr aus. Die Haltestellen Makartplatz, Rathaus, Mozartsteg/Rudolfskai werden ab 13 Uhr nicht mehr befahren - die Busse werden hier großräumig umgeleitet. Als Ersatz werden die S-Bahn-Züge auch am Feiertag im 30-Minuten-Takt eingesetzt.