Polizei sucht jetzt mit Foto nach Vermisstem

Nach mehreren erfolglosen Suchaktionen hat die Polizei am Freitag ein Foto von jenem 63-jährigen Salzburger veröffentlicht, der seit Juli vermisst wird. Zahlreiche Suchaktionen mit Leichenspürhunden waren bislang erfolglos.

Ende Juli meldete ein Freund den 63-Jährigen als vermisst. Die Polizei durchsuchte das Haus des Mannes, auch Leichenspürhunde waren im Einsatz - doch die Ermittler fanden keine Spur zum Vermissten. Auch das Auto des Salzburgers ist seit Wochen nicht auffindbar. Mitte November pumpte die Feuerwehr den Teich am Grundstück des Mannes in Salzburg-Süd aus, um ausschließen zu können, dass sich der Leichnam des Mannes darin befindet. Doch auch bei dieser Suchaktion fanden die Einsatzkräfte den Salzburger nicht - mehr dazu in: Vermisster Salzburger: Teich ausgepumpt (salzburg.ORF.at; 17.06.2016).

Polizei Salzburg

Die Polizei kann einen Unfall bzw. ein Verbrechen nicht ausschließen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Der Mann ist ca. 1,83 Meter groß, schlank und trägt eine Brille. Hinweise zum Vermissten nimmt das Landeskriminalamt Salzburg entgegen - telefonisch erreichbar unter 059133/503333.