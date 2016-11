Druckerei: Arbeiter verletzte sich mit Klinge

Ein 52-jähriger Druckereimitarbeiter hat sich in der Nachtschicht am Donnerstag in einer Druckerei schwer an der Hand verletzt. Der Mann wollte die Druckermaschine reinigen und zog sich dabei schwere Schnittverletzungen zu.

Der 52-Jährige wollte den Farbabzieher des Druckers reinigen. Bei dem Gerät handelt es sich um ein zweieinhalb Kilogramm schweres Metallgestell mit einer scharfen Klinge. Beim Herausnehmen des Farbabziehers rutschte dem Mitarbeiter das Gestell aus der Hand. Aus Reflex versuchte der Mann den Farbabzieher aufzufangen und verletzte sich dabei trotz des Tragens von Arbeitshandschuhen mit der scharfen Klinge schwer an der Hand. Der Mitarbeiter wurde vom Roten Kreuz ins Unfallkrankenhaus gebracht.