Philosoph: „Smartphones sind Schnuller“

Smartphones seien Schnuller für alle, und Studenten an Unis würden immer infantiler und dümmer, sagte der koreanisch-deutsche Philosoph Byung-Chul Han in Salzburg. Er bekam Mittwochabend den Landespreis für Zukunftsforschung.

Als Salzburgs Landesrätin Martina Berthold (Grüne) dem Gast aus Berlin am Mittwochabend nach ihrer Rede das Mikrophon übergab und fragte, ob Han seine Urkunde für den Landespreis vor oder nach seiner eigenen Dankesrede bekommen wolle, sagte der Philosoph: „Ich brauche überhaupt keine Urkunde. Die Frau Landesrätin muss zehn Rosenkränze für mich beten.“

Zuhörer schmunzelten, schluckten, hörten

Den Preis selbst bezeichnete Han dann mit einem Wort aus der menschlichen Verdauung, das wir hier nicht zitieren wollen. Man hätte in diesem Moment eine Stecknadel fallen hören können. Dann Schmunzeln bis Gelächter im fast vollen Saal. Manche schienen auch erstarrt zu sein.

Eine Dankesrede wie die des an der Berliner Universität der Künste lehrenden Philosophen und Kulturwissenschafters Han dürfte es in Europa bisher kaum gegeben haben. Der Gelehrte betonte, er sei trotz einer akuten Infektion zu dieser Preisverleihung nach Salzburg gereist, habe Medikamente geschluckt und werde sich dennoch bemühen, seine Rede zu halten. Spätestens hier dachten manche an mögliche Wechselwirkungen - noch dazu, weil eine Flasche Stieglbier auf dem Rednerpult stand; noch verschlossen.

„Die Uni macht krank, das ganze System ist krank“

Der in vielen Feuilletons der deutschsprachigen Presse von Edelfedern gelobte Denker ließ sinngemäß dann weiter anklingen, seine aktuelle Erkrankung sei wohl auch psychosomatisch. Denn seine Infektion und seine Wirbelsäulenprobleme gingen zurück auf die Tatsache, dass ihn der Universitätsbetrieb krank mache. Er werde schon demnächst seine Professur in Berlin niederlegen.

Byung-Chul Han sagte im fast vollen Publikumsstudio des ORF Salzburg, dass im universitären Betrieb viele „Idioten ohne Hausverstand“ tätig seien: „Die Uni macht krank. Das ganze System ist psychisch krank.“

„Gesellschaft ist extrem prüde“

In der Folge kritisierte Byung-Chul Han, dass die moderne Gesellschaft im Spätkapitalismus viel leib- und lustfeindlicher und „viel prüder als das Viktorianische Zeitalter“ (im Großbritannien des 19. Jahrhunderts) sei: Gleichzeitig seien überall Pornos zu sehen im Internet, und „Pornos sind die Ersatzsexualität“ unserer Zeit, so der Philosoph. Danach philosophierte er über eine auf seinem Rednerpult stehende Flasche Stieglbier.

„Eltern, Freunde belogen“

Der 57-jährige, sportlich und jung wirkende Gast erzählte dem Publikum dann spontan ein wenig von seinem akademischen Werdegang, und wie er schon mit 22 Jahren nach Deutschland gekommen sei: „Ich war auch ein Flüchtling, habe meine Eltern und Freunde belogen und bin nach Europa gezogen.“

Laudator Firlei lobt Han als Analytiker

Vor der Rede des Philosophen hatte der Salzburger Arbeitsrechtler und Universitätsprofessor Klaus Firlei die Laudatio auf den Preisträger gehalten. Firlei ist auch Präsident des Kuratoriums der Robert-Jungk-Stiftung. Han sei einer der ganz großen Philosophen unserer Zeit, sagte Firlei. Er biete in seinen Büchern viele Analysen des Kapitalismus und der modernen Gesellschaft, die bahnbrechend seien.

Das klassische Menschenbild der Linken, wonach es Ausbeuter und Ausgebeutete gebe, werde durch Han zum Einstürzen gebracht. Der Philosoph zeige, dass es heute immer weniger klassische Fronten und Arbeitskämpfe gebe, weil die Fronten und Bruchlinien der sozialen Widersprüche und Missstände mitten durch die Menschen selbst hindurchgingen. Diese seien zwischen verschiedensten Interessen und sich selbst zerrissen. Firlei sprach in diesem Zusammenhang von einer immer stärker erschlaffenden und immer depressiveren Gesellschaft.

