Kind von Auto erfasst und verletzt

Ein neunjähriger Bub ist am Mittwochnachmittag in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Laut Polizei trifft den Autofahrer keine Schuld.

Der Bub war mit mehreren gleichaltrigen Kindern auf einem Gehsteig neben der Hauptstraße gelaufen. Ohne ersichtlichen Grund sei er dann vor einem geparkten Auto plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen, berichtet die Polizei.

Nach Salzburg ins Spital

Ein 83-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der Wagen erfasste den Buben und stieß ihn um. Das Rote Kreuz brachte den Neunjährigen nach der Erstversorgung in die Kinderchirurgie Salzburg.