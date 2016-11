Lendvais neues Buch: „Orbans Ungarn“

Der Journalist und langjährige Leiter der Osteuropa-Redaktion des ORF hat nun sein inzwischen 17. Buch veröffentlicht. In „Orbans Ungarn“ setzt sich Paul Lendvai kritisch mit der politischen Lage Ungarns und der Regierung von Viktor Orban auseinander.

Der österreichische Journalist Paul Lendvai, der familiäre Wurzeln in Ungarn hat, zeichnet in seinem neuen Buch ein düsteres Bild. Der Band wurde Dienstagabend in Salzburg präsentiert. Viktor Orban, so der in Budapest geborene Osteuropa-Experte, „regiert hinter einem scheinbar demokratischen Vorhang mit eiserner Faust. Eine zwar schwache, aber funktionierende Demokratie baut er in einen autoritären Staat um. Seine nahezu uneingeschränkte Machtposition verdankt er vor allem seiner persönlichen Ausstrahlung, seiner Unbarmherzigkeit und seinem Machtinstinkt.“

Bildergalerie:

zurück von weiter

Auf Begeisterung folgte rasch Ernüchterung

Paul Lendvai gibt zu, anfangs selbst begeistert gewesen zu sein. Bald folgte aber die Ernüchterung: „Von den westlichen, liberalen Werten hat sich Orban abgewendet. Sein rechtskonservativer, populistischer Kurs lässt fremdenfeindlichen und antisemitischen Tendenzen breiten Raum, seine finanz- und wirtschaftspolitischen Ambitionen führen zu einer Spaltung der Gesellschaft“.

Orbans Erfolg begann 2010, nach der Wahl seiner Fides Partei. Mit einer stabilen Zwei-Drittel-Mehrheit konnte Orban seine Macht auch verfassungsrechtlich etablieren. Heute, so sind sich Experten einig, regiert Orban ungefährdet. „Die politische Opposition ist schwach und gespalten, die junge urbane Generation wendet sich von der Politik ab oder wandert aus. Ungarn ist zu einem Fremdkörper im demokratischen Europa geworden“ sagt Lendvai. Orbans Weg zur Macht und dessen Auswirkungen auf Ungarn zeichnet Paul Lendvai in seinem inzwischen 17. Buch sehr eindrucksvoll und detailiert nach.

Lukas Möschl, salzburg.ORF.at

Link: