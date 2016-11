Euro League: Salzburg vor Entscheidungsspiel

Auf Red Bull Salzburg wartet am Donnerstag in der Fußball Europa League das Entscheidungsspiel gegen Krasnodar. Denn mit dem Überraschungssieg in Nizza haben sich die Salzburger zurück ins Rennen um den Aufstieg in die Finalrunde geschossen.

Nach dem 2:0-Auswärtssieg gegen Nizza ist in der Europa League für die Salzburger wieder alles möglich. Mit zwei Siegen gegen die Russen aus Krasnodar und Schalke 04 aus Deutschland wären die Bullen am Ende der Gruppenphase auf dem zweiten Platz, und der kaum noch für möglich gehaltene Aufstieg Realität.

„Wir werden alles versuchen“

Um es aus eigener Kraft zu schaffen müssen die Salzburger in Krasnodar allerdings mindestens zwei Tore schießen und drei Punkte mitnehmen. „Wir werden alles versuchen, dass wir dort gewinnen und unsere Chance am Leben halten, dass wir ein Finale zu Hause haben“, sagt Andreas Ulmer, der am Donnerstag in Krasnodar fix gesetzt ist.

APA/Krugfoto

Sieg gegen Rapid bringt Motivation

Verzichten muss Trainer Oscar Garcia auf den verletzten Kapitän Jonatan Soriano und den gesperrten Konrad Laimer, der hofft, dass seine Mannschaftskollegen den Schwung vom Rapidsieg nach Krasnodar mitnehmen.

„Das wird richtig schwierig dort in Russland, aber wir werden alles geben und wenn wir so spielen, wie gegen Rapid, haben wir alle Chancen“, meint Laimer. Der FK Krasnodar baut aber wohl auf das gleiche Gefühl. Die Generalprobe in der Meisterschaft brachte einen 3:0-Heimsieg gegen Nachzügler Ural Jekaterinburg.

Garcia: „Wir können Geschichte schreiben“

Trainer Garcia hat vor dem Spiel gegen den Fünften der russischen Liga für seine Mannschaft eine klare Botschaft: „Wir können Geschichte schreiben, denn noch nie hat sich in der Europa League eine Mannschaft nach drei Niederlagen in den ersten Spielen für die k.o.-Phase qualifiziert. Aber Krasnodar ist zu Hause im neuen Stadion sehr stark und wenn sie gewinnen, haben sie den Aufstieg geschafft und wir sind ausgeschieden.“ Das Spiel in Russland beginnt am Donnerstag um 19.00 Uhr.

