Intakte Panzerfaust in Wald gefunden

In St. Gilgen (Flachgau) haben Sprengstoffexperten der Polizei am Dienstag eine intakte Panzerfaust aus dem zweiten Weltkrieg entschärft. Das Kriegsrelikt war am Wochenende von einem Jäger im Wald entdeckt worden.

In einem Waldstück der Mühlbachsau bei St. Gilgen hatte der Jäger die Panzerfaust Typ P60 am vergangenen Samstag entdeckt. Der Mann verständigte die Polizei, die das unwegsame und steile Gelände großräumig sicherte und absperrte. Gleichzeitig forderten die Beamten auch Sprengstoffexperten zur Begutachtung der Waffe an. Diese bargen das Kriegsrelikt am Dienstag und entschärften es noch an Ort und Stelle.

Polizei Salzburg

Historischer Hintergrund

In dem Weiler Mühlbachsau nahe der Fundstelle an der Wolfgangsee Straße (B158) sollen sich laut Polizeibericht in den letzten Kriegstagen im Mai 1945 zurückziehende Verbände der deutschen Waffen-SS noch vereinzelt Feuergefechte mit nachrückenden Einheiten der US-Armee geliefert haben.

Die jetzt gefundene Panzerfaust dürfte bei diesen Gefechten zurückgeblieben sein. Bei einer weiteren Suche rund um den Fundort wurden vorerst keine weiteren Kriegsrelikte gefunden.