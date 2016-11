Lieferinger Tunnel besteht Großübung

Der Lieferinger Tunnel in der Stadt Salzburg hat in der Nacht auf Mittwoch den letzten großen Test vor der Freigabe bestanden. Bei einer Brandübung wurden die neuen Sicherheitsanlagen überprüft. Nach fünf Monaten soll die Generalsanierung am Freitag abgeschlossen sein.

ORF

Um 22.00 Uhr wurde im Autobahntunnel der Alarm ausgelöst, der Tunnel daraufhin für 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Das Übungs-Szenario sah wie folgt aus: in Fahrtrichtung München passiert ein Unfall, in den ein Lkw und 3 Pkw verwickelt sind, einer der Pkw beginnt zu brennen. Die Sprühnebelanlage wird ausgelöst, kann den Brand eindämmen. Berufs und Freiwillige Feuerwehr löschen das brennende Fahrzeuge, Verletzte werden geborgen.

„Froh, dass es so gut gelaufen ist“

Nach gut einer Stunde war die groß angelegte Einsatzübung mit rund 70 Vertretern von ASFINAG, Berufs- und freiwilliger Feuerwehr, Rotem Kreuz, Polizei und Behörden abgeschlossen. Alles sei reibungslos verlaufen, sagte der Autobahnmeister der Asfinag Salzburg, Gregor Jadin: „Es hat alles ordnungsgemäß funktioniert und wir sind froh, dass alles so gut gelaufen ist.“

Die nächste Übung im Lieferinger Tunnel ist in vier Jahren vorgesehen. Regelmäßige Überprüfungen schreibt das Straßensicherheitsgesetz vor. Rund 100.000 Lenker durchfahren den Autobahntunnel täglich.

