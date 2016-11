Erster Unilehrgang für Festivalkuratoren

Die Universität Salzburg bietet nun erstmals in Europa einen Lehrgang für Kuratoren von Tanz-, Opern- und Theaterfestivals an. Für die künstlerische Gestaltung solcher Veranstaltungen gebe es noch keine ähnliche Ausbildung.

ORF

Bei Ausstellungen gibt es den Job des Kurators schon lange: Ein Mensch mit Fachwissen, der eine Ausstellung zum Beispiel in einem Museum gestaltet. Kuratieren in der Bildenden Kunst kann man mittlerweile auch lernen. Nicole Haitzinger von der Abteilung für Tanz- und Theaterwissenschaft an der Universität Salzburg fiel aber auf, dass in den darstellenden Künsten - also im Tanz, im Musik- und Sprechtheater - noch keine Ausbildung fürs Kuratieren angeboten wird.

Unterricht in Theorie in Praxis

Der Lehrgang an der Uni Salzburg soll hier die Lücke schließen. Er soll den Teilnehmern helfen, Themen für Festivals zu finden, die viele Menschen interessieren und sich dabei nicht nur von eigenen Vorlieben leiten zu lassen. sagt Haitzinger. Ihr ist wichtig, „einerseits etwas Persönliches, eine Motivation, ein Konzept für ein Projekt zu entwickeln - aber auch in der Gruppe zu arbeiten. Und da muss man sich über was verständigen.“

Unterrichtet wird in Theorie und Praxis von Dozenten und Dozentinnen, die zum Beispiel jetzt schon Festivals leiten - so wie zum Beispiel Angela Glechner, Intendantin der Szene Salzburg. Für Haitzinger geht es in den Kursen aber auch darum, Kontakte zu knüpfen: „Dass wir Partnerschaften vermitteln, dass wir die Leute auch ganz individuell fördern - dort wäre eine Praktikumsmöglichkeit.“

Start im März

Der Lehrgang wendet sich an Menschen, die schon ein Studium abgeschlossen haben. Er beginnt im März des kommenden Jahres, bis 1. Dezember kann man sich bewerben.

