Land: Nicht viel Mindestsicherungs-„Tourismus“

Soziallandesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) erwartet, dass sich der zu erwartende Mindestsicherungs-„Tourismus“ nach Salzburg in Grenzen halten wird - auch wenn Salzburg anders als andere Bundesländer die Mindestsicherung nicht kürzt.

Salzburg plant ja - im Gegensatz zu Oberösterreich und Niederösterreich - keine Änderungen bei der Mindestsicherung. Das Land habe für Kürzungen derzeit keinen Grund, da es mit den vorhandenen Budgets auskomme, betonte Schellhorn schon vergangene Woche - mehr dazu in Mindestsicherung: Keine Begrenzung für Flüchtlinge (salzburg.ORF.at; 18.11.2016).

Ein Fünftel der Bezieher sind Flüchtlinge

8.750 Menschen - darunter 1.800 anerkannte Flüchtlinge - beziehen in Salzburg derzeit die bedarfsorientierte Mindestsicherung. Und auch wenn Oberösterreich und Niederösterreich die Mindestsicherungssätze kürzen, werden wegen des Unterschieds nicht wesentlich mehr Mindestsicherungsbezieher nach Salzburg ziehen, glaubt Schellhorn.

Denn in Salzburg würde der Anspruch auf Mindestsicherung genau gehandhabt, betont der Soziallandesrat: „Wir sind in Salzburg da sehr streng. Die Menschen werden gleich zum AMS geschickt. Niemand kann sich auf die faule Haut legen, sondern er wird am Arbeitsmarkt vermittelt. In Salzburg haben wir die erfreuliche Entwicklung, dass die Arbeitslosenraten zurückgehen. Deswegen ist es auch leichter, Menschen, die Mindestsicherung beziehen, wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.“

Kürzungen für jeden, der sich gegen AMS wehrt

Anerkannte Flüchtlinge erhalten die Mindestsicherung im Durchschnitt acht Monate lang, sagt Schellhorn: „Es ist so, dass wir schon während des Asylverfahrens schauen, dass sie Deutschkurse besuchen. Und wenn das Niveau noch nicht ausreichend ist, dann bekommen sie auch die Auflage, Deutschkurse zu besuchen, damit sie das Niveau erreichen, das für den Arbeitsmarkt notwendig ist. Wenn jemand nicht bereit ist, einen Kurs beim AMS zu machen oder sich vermitteln zu lassen, dann wird die Mindestsicherung gekürzt.“ Das sei bei zehn Prozent der 8.750 Mindestsicherungsbeziehers in Salzburg schon einmal der Fall gewesen, betont der Soziallandesrat.

Die SPÖ fordert hingegen schon Änderungen bei der Mindestsicherung für anerkannte Flüchtlinge. SPÖ-Chef Walter Steidl will ihnen keine Mindestsicherung mehr auszahlen, sondern eine „Integrationshilfe“, die nicht nur aus Geld, sondern auch aus Sachleistungen bestehen soll - mehr dazu in SPÖ: „Integrationshilfe“ statt Mindestsicherung (salzburg.ORF.at; 21.11.2016).